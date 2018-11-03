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Участники автопробега «На шинах Viatti – от Москвы до Алтая» рассказали о своих впечатлениях от поездки

Новости / Общество
Viatti Bosco A/T подтвердили свои эксплуатационные характеристики во время автопробега «На шинах Viatti – от Москвы до Алтая».

Участники автопробега «На шинах Viatti – от Москвы до Алтая» рассказали о своих впечатлениях от поездки

Результатами тестирования данных шин и краткими итогами путешествия поделились участники автоклуба Travel Russia. Основной целью мероприятия было доехать до Алтая на машинах среднего класса и показать, что ничего трудного в автопутешествиях по России нет: путешествовать на автомобилях можно и нужно.
Участники автопробега отметили, что тестировать шины Viatti оказалось не просто интересно, но и весьма познавательно.
«Дороги были всякие, но шины везде проявили себя очень хорошо на всех участках. Viatti Bosco A/T - самые лучшие рекомендации от автоклуба Travel-Russia. Проверено тысячами километров российских дорог и бездорожья», - отметил Александр Никулин (@zhzhitel).
«Модель Viatti Bosco A/T — идеальный представитель линейки шин, предназначенных специально для кроссоверов и легких внедорожников», - прокомментировал результаты автопробега Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».
Всего за время 20-ти дневного автопробега «На шинах Viatti – от Москвы до Алтая» было преодолено 9,5 тыс. км.
Бренд Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.
Источник фото: podmoskva.livejournal.com
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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