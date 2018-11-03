В Саратове адвокат стал фигурантом уголовного дела

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в конце сентября сотрудник одной из коллегий адвокатов региона потребовал от жителя Саратова передать ему денежные средства в сумме 1 050 000 рублей. Злоумышленник сообщил ему, что денежные средства он передаст в качестве взятки судье, рассматривающему уголовное дело в отношении родственника. При этом судом уголовное дело в отношении подсудимого якобы будет прекращено с применением мерыуголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако было установлено, что в действительности адвокат не собирался передавать деньги судье, а намеревался присвоить их.19 октября в вечернее время он получил от мужчины миллион рублей и потребовал в дальнейшем предоставить ему оставшиеся 50 тысяч рублей. После этого он был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.Сообщается, что мошенник полностью признал вину в инкриминируемом деянии. По ходатайству следственного органа он был помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.