В Саратове снято с реализации более 500 саженцев плодово-ягодных культур и кустов роз
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Федерального законодательства «О семеноводстве».
Как сообщили в ведомстве, в октябре в ходе проверки соблюдения правил торговли посадочным материалом была выявлена реализация кустов роз и саженцев плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.
Всего выявлено шесть нарушений. С реализации снято 260 кустов роз и 250 саженцев плодово-ягодных культур. Нарушители привлечены к административной ответственности.