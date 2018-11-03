Саратовцев продолжают знакомить с историческими местами в городе
31 октября и 1 ноября Городской центр им. П.А.Столыпина провел серию познавательных и развлекательных пешеходных экскурсий.
По информации организаторов, накануне празднования Дня народного единства всех желающих пригласили в экскурсионные маршруты «Развлечения старого Саратова» и «Саратов на перекрестке эпох». Жители и гости города смогли открыть для себя интересные исторические факты о людях, чья деятельность внесла не малый вклад в развитие Саратова. Им рассказали городские легенды и мифы, сложившиеся в эпоху немцев Поволжья, показали красоту и великолепие купеческих особняков, являющихся подлинным украшением города.
Мероприятия провели кандидат философских наук, заведующий сектором по методической работе Дмитрий Кузнецов и лектор-экскурсовод Ольга Сечень.