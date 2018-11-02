Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает нападение на синагогу в Питтсбурге подтверждением того, что еврейские организации по-прежнему нуждаются в охране
«Эта трагедия наглядно показала, как важно, чтобы синагоги, еврейские школы и общинные центры по всему миру продолжали получать защиту со стороны властей и местных волонтёрских групп», - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, комментируя нападение на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге.
Злоумышленник открыл стрельбу в ходе утренней службы в синагоге 27 октября. В результате погибли одиннадцать человек, ещё шестеро были ранены, прежде чем преступник сдался властям.
«Этот поистине варварский акт показывает, как легко антисемитизм может перейти от риторики ненависти к проявлениям крайней жестокости, - добавил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – От крика «смерть евреям» до настоящей крови и жертв всего один шаг!»
Все Еврейские общины Европы передали слова соболезнования и глубокого сочувствия семьям тех, кто был жестоко убит в ходе злодейского и отвратительного акта, и всей еврейской общине США в это тяжёлое время.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.