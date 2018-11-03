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Саратовец убил мать, просившую купить спиртное

Новости / ЧП
Саратовец убил мать, просившую купить спиртное


Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

Преступление было совершено 30 октября в вечернее время в квартире на улице Веселая. По информации пресс-службы следственного управления региона, 36-летний мужчина и его 69-летняя мать распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, женщина попросила сына сходить за добавкой. Мужчина сказал, что они и так уже сильно пьяные, на что мать стала оскорблять грубой нецензурной бранью. В ответ на это мужчина повалил ее на пол и стал избивать ногами, после чего схватил со стола нож и нанес множественные удары в область шеи и головы. Осознав, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленник отправился в территориальное отделение полиции, где сообщил о совершенном деянии.

- Вину в инкриминируемом деянии 36-летний мужчина признал полностью, - сообщили в управлении. - На основании ходатайства следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://www.giport.ru