Открывается детский хоккейный турнир «Саратовская шайба»
Соревнования пройдут в период со 2 по 4 ноября на базе ледового Дворца спорта «Кристалл».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, за победу будут бороться шесть команд: «Металлург» (г.Магнитогорск, Челябинская область), «Таганай» (г.Златоуст, Челябинская область), «Южный Урал» (г.Орск, Оренбургская область), «Ястребы» (г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), «Сокол» (г.Новочебоксарск, Республика Чувашия), «Кристалл 2010» (г.Саратов).
Соревнования пройдут «по круговой схеме». По итогам встреч определятся победители турнира, которые будут награждены памятными призами и сувенирами. Также будут вручены специальные призы «Лучший защитник», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», а также «Лучший вратарь» и «Лучший игрок турнира». Все номинанты также получат памятные статуэтки и призы.