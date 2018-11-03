3 ноября 2018 14:30 СУББОТА
Новости
11:39 | 03 ноября
Участники автопробега «На шинах Viatti – от Москвы до Алтая» рассказали о своих впечатлениях от поездки
17:07 | 02 ноября
В Саратове адвокат стал фигурантом уголовного дела
16:20 | 02 ноября
В Саратове снято с реализации более 500 саженцев плодово-ягодных культур и кустов роз
15:39 | 02 ноября
Саратовцев продолжают знакомить с историческими местами в городе
14:51 | 02 ноября
В историческом парке «Россия – моя история» день открытых дверей
13:49 | 02 ноября
Саратовец убил мать, просившую купить спиртное
12:59 | 02 ноября
Открывается детский хоккейный турнир «Саратовская шайба»
12:03 | 02 ноября
Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает нападение на синагогу в Питтсбурге подтверждением того, что еврейские организации по-прежнему нуждаются в охране
10:50 | 02 ноября
В Энгельсе под колесами автомобиля погиб 16-летний пешеход
09:53 | 02 ноября
Подведены итоги профилактической операции "Ребенок - главный пассажир"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В историческом парке «Россия – моя история» день открытых дверей

Новости
В историческом парке «Россия – моя история» день открытых дверей

Всех желающих приглашают в День народного единства стать участниками всероссийской акции «Ночь искусств».

По информации министерства культуры, мероприятия в мультимедийном парке будут продолжаться в течение всего дня. С 12.00 до 20.00 гости смогут увидеть «живые картины» - мультимедийные проекции реконструкций сражений, маршрутов легендарных путешествий. На тач-панелях будет представлена информация о великих открытиях.

В 13.00 и 14.00 все желающие побывают на тематической экскурсии по экспозиции «Романовы».

В 15.00 начнется выступление театра-студии «Обратная перспектива» с зарисовками из их спектакля «Сказки мудрого Ходжи Насреддина». Эта постановка будет представлена и накануне, 3 ноября, в 17.00.

Также в 15.00 стартует «Ярмарка искусств» - выставка работ из Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Студенты училища проведут мастер-классы по изготовлению тканых поясов и этнографической куклы.

В 18.00 состоится вечерка творческого клуба «Отрада», в программу которой войдут русские народные танцы и игры.

Фото http://sarreg.ru/