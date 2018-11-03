В историческом парке «Россия – моя история» день открытых дверей
Всех желающих приглашают в День народного единства стать участниками всероссийской акции «Ночь искусств».
По информации министерства культуры, мероприятия в мультимедийном парке будут продолжаться в течение всего дня. С 12.00 до 20.00 гости смогут увидеть «живые картины» - мультимедийные проекции реконструкций сражений, маршрутов легендарных путешествий. На тач-панелях будет представлена информация о великих открытиях.
В 13.00 и 14.00 все желающие побывают на тематической экскурсии по экспозиции «Романовы».
В 15.00 начнется выступление театра-студии «Обратная перспектива» с зарисовками из их спектакля «Сказки мудрого Ходжи Насреддина». Эта постановка будет представлена и накануне, 3 ноября, в 17.00.
Также в 15.00 стартует «Ярмарка искусств» - выставка работ из Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Студенты училища проведут мастер-классы по изготовлению тканых поясов и этнографической куклы.
В 18.00 состоится вечерка творческого клуба «Отрада», в программу которой войдут русские народные танцы и игры.
Фото http://sarreg.ru/