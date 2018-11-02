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В Энгельсе под колесами автомобиля погиб 16-летний пешеход

Новости / ЧП
В Энгельсе под колесами автомобиля погиб 16-летний пешеход

Трагедия произошла вчера около 7 часов вечера на ул. Полтавская.

По предварительным данным, юноша 2002 года рождения перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В этот момент он был сбит автомобилем «Лада Приора» под управлением водителя 1989 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД области, несовершеннолетний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Фото http://www.shahty.ru