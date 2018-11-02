Подведены итоги профилактической операции "Ребенок - главный пассажир"
Мероприятия в ее рамках проводились на дорогах Саратова с 29 по 31 октября.
По информации ГИБДД города, за 10 месяцев в областном центре 39 детей-пассажиров получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Чтобы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем, проводилась операция "Ребенок – главный пассажир!".
Как отметили в Госавтоинспекции, подавляющее большинство автолюбителей нашего города заботится о юных участниках дорожного движения, используя детские удерживающие устройства. Но все же остаются водители, пренебрегающие данным правилом. Так, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено 12 нарушений требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.
Фото http://www.trbzdrav.ru