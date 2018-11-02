Саратовцев приглашают прочитать стихи у "открытого микрофона"
Литературные чтения пройдут в День народного единства в областной универсальной научной библиотеке.
Мероприятие проведет Городской молодежный центр совместно с объединением «Творческая молодежь».
По замыслу организаторов, в этот день саратовцы прочтут любимые стихотворения известных поэтов. Любой желающий может попробовать себя в роли выступающего. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию в официальной группе Городского молодежного центра ВКонтакте.
Начало мероприятия - в 15.00.
Фото https://img.1188.lv