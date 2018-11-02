2 ноября 2018 16:16 ПЯТНИЦА
Новости
14:51 | 02 ноября
В историческом парке «Россия – моя история» пройдет пройдет день открытых дверей
13:49 | 02 ноября
Саратовец убил мать, просившую купить спиртное
12:59 | 02 ноября
Открывается детский хоккейный турнир «Саратовская шайба»
12:03 | 02 ноября
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10:50 | 02 ноября
В Энгельсе под колесами автомобиля погиб 16-летний пешеход
09:53 | 02 ноября
Подведены итоги профилактической операции "Ребенок - главный пассажир"
09:00 | 02 ноября
Саратовцев приглашают прочитать стихи у "открытого микрофона"
18:00 | 01 ноября
В Саратовской области будут развивать детский туризм
17:12 | 01 ноября
Саратов претендует на звание «Столица Тотального диктанта – 2019»
16:21 | 01 ноября
В ноябрьские праздники назначена дополнительная электричка
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Саратовцев приглашают прочитать стихи у "открытого микрофона"

Новости / Культура
Саратовцев приглашают прочитать стихи у "открытого микрофона"

Литературные чтения пройдут в День народного единства в областной универсальной научной библиотеке.

Мероприятие проведет Городской молодежный центр совместно с объединением «Творческая молодежь».

По замыслу организаторов, в этот день саратовцы прочтут любимые стихотворения известных поэтов. Любой желающий может попробовать себя в роли выступающего. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию в официальной группе Городского молодежного центра ВКонтакте.

Начало мероприятия - в 15.00.

Фото https://img.1188.lv