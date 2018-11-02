В Саратовской области будут развивать детский туризм
В регионе будет реализовываться федеральный проект «Живые уроки», который направлен на внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в учебные программы общего и профессионального образования.
По информации комитета по туризму области, соответствующее соглашение между Ростуризмом, Российским союзом туристской индустрии и областным правительством было подписано 17 октября. Саратовская область стала 37-м регионом, где реализуются аналогичные соглашения.
Стратегической задачей детского туризма является изучение родной страны и приобщение к национальным, историко-культурным и природным ценностям государства.
- Участие нашего региона в федеральном проекте «Живые уроки» позволит оптимально интегрировать туризм в образовательный процесс подрастающего поколения, - прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская. - Более того, туроператоры смогут наладить эффективное сотрудничество с образовательными учреждениями региона, что особенно важно в продвижении нашего туристского потенциала среди детей и молодежи.