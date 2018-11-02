Саратов претендует на звание «Столица Тотального диктанта – 2019»
Вместе с ним это право оспаривают еще двенадцать городов.
У саратовцев появилась возможность повлиять на судьбу популярного проекта и принять участие в выборе столицы "Тотального диктанта" на следующий год. Для этого до 19 ноября нужно проголосовать за родной город на сайте проекта. По информации организаторов, помимо Саратова на это звание претендуют Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Уфа. Есть и зарубежный претендент – эстонский город Таллин.
21 ноября будет сформирован топ-пять городов с наибольшим количеством баллов. Затем состоится публичная защита локальных организаторов городов-финалистов. Столица проекта будет объявлена 2 февраля 2019 года на конференции Тотального диктанта, которая состоится на родине проекта в Новосибирске.
Голосовать за столицу можно ежедневно один раз в сутки на сайте проекта. За каждый пятый голос участникам подарят электронную книгу.
По данным организаторов, Саратов принимает активное участие в акции с 2012 года, количество участников и площадок растет с каждым годом. Так, в 2018 диктант прошел на 10 площадках, его написали 1979 человек.