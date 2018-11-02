В ноябрьские праздники назначена дополнительная электричка
Она будет курсировать до Красного Кута и обратно.
В связи с ноябрьскими праздничными днями в Саратовском регионе Приволжской железной дороги дополнительно назначаются поезда пригородного сообщения.
Как сообщает пресс-служба дороги, 5 ноября выйдет на маршрут поезд №6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут. Он будет уходить из Саратова в 16:40 и прибывать на конечную станцию в 18:59.
Поезд №6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1 назначен на следующий день, 6 ноября. Он будет отправляться со ст. Красный Кут в 06:08, прибывать в Саратов-1 в 08:20.
Время отправления и прибытия поездов – местное.