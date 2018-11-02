Пламя стало символом нового бренда Grimbergen

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Отмечается, что в новом фирменном стиле Grimbergen идеально сочетаются его богатое наследие и лаконичный современный дизайн. Новая айдентика воплощает в себе силу и утонченность, свойственные вкусу, цвету и аромату этого знаменитого аббатского пива.Уже на протяжении пяти лет официальным дистрибьютором Grimbergen в Российской Федерации является флагман отечественной пивоваренной отрасли — компания «Балтика» (часть Carlsberg Group). По словам ее представителя Екатерины Потокиной, цифры говорят сами за себя — в настоящее время Grimbergen является одним из мировых лидеров относительно продаж в сегменте бельгийского пива.Так, по итогам первых шести месяцев этого года его доля была увеличена на 11% (данные Carlsberg Group). Популярность бренда планомерно растет и в нашей стране, что доказывается ростом объемов продаж. Их увеличение более чем в два раза в сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года было зафиксировано по итогам первого полугодия 2018 года. Как отметила госпожа Потокина, богатая история Grimbergen вкупе с традициями и контролем качества продукции являются ключом к успеху и популярности бренда.