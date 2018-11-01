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В рамках СибПроФорума на «Балтике-Новосибирск» побывали производственники Сибири

Новости / Бизнес
Завод «Балтика-Новосибирск» 31 октября встречал гостей – участников III Сибирского производственного форума.

В рамках СибПроФорума на «Балтике-Новосибирск» побывали производственники Сибири

Для собственников, специалистов и руководителей компаний сотрудники предприятия провели экскурсию по производственному комплексу. В рамках мероприятия посетителей познакомили с процессом изготовления пива, оснащением завода, рассказали о внедрении современных систем менеджмента качества.
Илья Панов, руководитель направления TPM, рассказал гостям, как компания «Балтика» развивает философию Бережливого производства, благодаря чему на всех стадиях изготовления пива обеспечивается стабильность продукции и ее неизменно высокое качество. Было особо отмечено, что контроль качества напитка осуществляется сотрудниками завода на каждом этапе – от закупки сырья до поставок на торговые точки.
Специалисты «Балтики-Новосибирск» поделились с производственниками Сибири своими лучшими практиками и опытом в работе по снижению потребления природных ресурсов, внедрению инновационных решений и других направлениях.
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