Сотрудников администрации Саратова подозревают в превышении должностных полномочий
Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в 2017 года и предшествующий период должностные лица мэрии и ее структурных подразделений, превысили свои должностные полномочия при изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в настоящее время следователями СК в администрации и ее структурных подразделениях изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.
Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
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