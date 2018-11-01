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Сотрудников администрации Саратова подозревают в превышении должностных полномочий

Новости
Сотрудников администрации Саратова подозревают в превышении должностных полномочий


Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2017 года и предшествующий период должностные лица мэрии и ее структурных подразделений, превысили свои должностные полномочия при изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в настоящее время следователями СК в администрации и ее структурных подразделениях изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Фото http://gkh64.ru