Линию Doctor Van Tao компании МейТан дополнили инновационные напитки- нутрицевтики
Этой осенью инновационная линия Doctor Van Tao Компании МейТан расширилась двумя нутрицевтическими новинками, разработанными тайваньскими учеными.
Каждая из них решает проблемы здоровья, актуальные для современного человека.
Начиная с 30 лет уровень тестостерона в организме стремительно снижается, что сказывается на самочувствии как женщин, так и мужчин. Усталость, недостаток энергии, упадок сил, слабость, снижение либидо, снижение сексуальной активности, смена настроения и даже депрессия – результат этих гормональных изменений.
Входящие в состав Сухого концентрата напитка «Metabolism & Energy» экстракты зерен зеленого кофе, незрелого понкана, горького апельсина и яблока, сочетают свойства, которые в совокупности ускоряют метаболизм, решая и профилактируя негативные последствия дефицита тестостерона.
Ожирение – заболевание, при котором избыток жира в организме накапливается до такой степени, что он может отрицательно влиять на здоровье. Довольно сложно справиться с этой проблемой самостоятельно.
В состав Сухого концентрата напитка «Сalorie blocker» входит уникальная биологически активная форма экстракта фламмулины – зимнего гриба в сочетании с гарцинией камбоджийской, зеленым чаем, коньяком маннан, β-каротином и цитрусовой клетчаткой. Благодаря этому, напиток:
• блокирует усвоение жира, содержащегося в пище;
• уменьшает имеющиеся жировые отложения и висцеральный жир;
• повышает уровень серотонина (гормона счастья) в организме, подавляя аппетит и уменьшая потребление пищи;
• регулирует уровень холестерина в крови.
Подробнее о серии Doctor Van Tao Innovation можно узнать у консультантов МейТан, в офисах представительств Компании в вашем городе, а также в интернет-магазине meitan.ru!
Каждая из них решает проблемы здоровья, актуальные для современного человека.
Начиная с 30 лет уровень тестостерона в организме стремительно снижается, что сказывается на самочувствии как женщин, так и мужчин. Усталость, недостаток энергии, упадок сил, слабость, снижение либидо, снижение сексуальной активности, смена настроения и даже депрессия – результат этих гормональных изменений.
Входящие в состав Сухого концентрата напитка «Metabolism & Energy» экстракты зерен зеленого кофе, незрелого понкана, горького апельсина и яблока, сочетают свойства, которые в совокупности ускоряют метаболизм, решая и профилактируя негативные последствия дефицита тестостерона.
Ожирение – заболевание, при котором избыток жира в организме накапливается до такой степени, что он может отрицательно влиять на здоровье. Довольно сложно справиться с этой проблемой самостоятельно.
В состав Сухого концентрата напитка «Сalorie blocker» входит уникальная биологически активная форма экстракта фламмулины – зимнего гриба в сочетании с гарцинией камбоджийской, зеленым чаем, коньяком маннан, β-каротином и цитрусовой клетчаткой. Благодаря этому, напиток:
• блокирует усвоение жира, содержащегося в пище;
• уменьшает имеющиеся жировые отложения и висцеральный жир;
• повышает уровень серотонина (гормона счастья) в организме, подавляя аппетит и уменьшая потребление пищи;
• регулирует уровень холестерина в крови.
Подробнее о серии Doctor Van Tao Innovation можно узнать у консультантов МейТан, в офисах представительств Компании в вашем городе, а также в интернет-магазине meitan.ru!