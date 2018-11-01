Линию Doctor Van Tao компании МейТан дополнили инновационные напитки- нутрицевтики

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Каждая из них решает проблемы здоровья, актуальные для современного человека.Начиная с 30 лет уровень тестостерона в организме стремительно снижается, что сказывается на самочувствии как женщин, так и мужчин. Усталость, недостаток энергии, упадок сил, слабость, снижение либидо, снижение сексуальной активности, смена настроения и даже депрессия – результат этих гормональных изменений.Входящие в состав Сухого концентрата напитка «Metabolism & Energy» экстракты зерен зеленого кофе, незрелого понкана, горького апельсина и яблока, сочетают свойства, которые в совокупности ускоряют метаболизм, решая и профилактируя негативные последствия дефицита тестостерона.Ожирение – заболевание, при котором избыток жира в организме накапливается до такой степени, что он может отрицательно влиять на здоровье. Довольно сложно справиться с этой проблемой самостоятельно.В состав Сухого концентрата напитка «Сalorie blocker» входит уникальная биологически активная форма экстракта фламмулины – зимнего гриба в сочетании с гарцинией камбоджийской, зеленым чаем, коньяком маннан, β-каротином и цитрусовой клетчаткой. Благодаря этому, напиток:• блокирует усвоение жира, содержащегося в пище;• уменьшает имеющиеся жировые отложения и висцеральный жир;• повышает уровень серотонина (гормона счастья) в организме, подавляя аппетит и уменьшая потребление пищи;• регулирует уровень холестерина в крови.Подробнее о серии Doctor Van Tao Innovation можно узнать у консультантов МейТан, в офисах представительств Компании в вашем городе, а также в интернет-магазине meitan.ru!