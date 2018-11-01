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Юрий Яковенко: «Полная перезагрузка»

Новости / Бизнес

В интервью журналу MUZHIT психолог, спортивный врач и один из самых лучших международных коучей Юрий Яковенко, который в ноябре проведет серию тренингов на тему «Полная перезагрузка», презентует собственную книгу, рассказал редакции журнала о выборе медицинской профессии, здоровом образе жизни, а также о ближайших планах.

Юрий Яковенко: «Полная перезагрузка»

Юрий признался, что в медицину его вдохновили пойти родители.

«С ранних лет в моей голове укоренились два образа: это отец в военной форме и мама в медицинском халате, поэтому мой выбор был очевиден – военный врач. На сегодняшний день я давно не состою в рядах Вооруженных Сил России, но веду медицинскую практику», - сказал в интервью журналу Юрий Яковенко.

Имея огромный международный опыт, он признался, что каждый раз приятно приезжать в новую страну и наблюдать за работой коллег.

«Всегда интересно приезжать в новую страну и видеть, как работают твои коллеги-профессионалы, что-то ты берешь у них, чему-то они учатся у тебя. В разных странах у разных народов медицинские практики отличаются, везде есть свои плюсы и минусы, идеальной практики на сегодняшний день не существует. Поэтому я считаю, что международный обмен опытом очень важен: брать все самое лучшее, для того чтобы качественно и на современном уровне оказывать помощь своим пациентам», - уточнил эксперт.
Также в интервью спортивный врач отметил, что проблемы в медицине есть во всех странах, не только в нашей. На сегодняшний день проблем в системе здравоохранения России, конечно же, становиться меньше в сравнении с прошлыми десятилетиями. На мой взгляд, основная проблема – это недостаток финансирования, отметил врач.
В ближайшее время, эксперт в психологии проведет ряд глобальных тренингов на тему «перезагрузки».
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