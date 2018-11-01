Старт бесплатного коуч-курса «Успешный трейдер» с FxPro
2 ноября в 20:00 (мск) стартует серия из 16-ти интерактивных вебинаров с аналитиками Романом Павелко и Александром Купцикевичем.
В течение месяца по понедельникам, средам и пятницам вас ждут насыщенные занятия, составленные в единую логичную программу. В основу легли наиболее частые запросы трейдеров FxPro и практические знания ведущих.
«Мы сконцентрировали свой многолетний опыт в 16 насыщенных вебинаров. Вас ждут такие темы, как фондовый рынок, торговля на новостях, технический и волновой анализ, управление психологией и price action. Все это онлайн, с возможностью задавать нам вопросы и тут же получать ответы», - комментирует Роман Павелко.
Занятия базируются на «живых» графиках компании FxPro, в режиме реального времени. Таким образом, можно не только узнать о существовании, скажем, фигуры «Треугольник», но и увидеть, как она формируется у вас на глазах.
По словам аналитиков, одна из самых ценных частей программы – это эксклюзивные прогнозы на ближайший месяц, которые получат все участники. Т.е. мэтры рынка поделятся стратегией, по которой они сами будут принимать торговые решения в ноябре и декабре.
«Я считаю, что крайне важно сейчас, в период неопределенности вокруг Биткоина, неоднозначного отношения к валютному рынку и падения цен на акции крупнейших компании, дать людям знания “из первых рук”. Сразу направить в верном направлении и помочь обойти ничем не подтвержденные слухи», - поясняет Александр Купцикевич.
Ознакомиться с полным содержанием бесплатного онлайн-курса, а также зарегистрироваться на каждый из вебинаров, можно здесь.
По всем вопросам и уточнениям, а также для связи со спикерами пишите на media@fxpro.ru.com
FxPro Global Markets Limited авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Багамских островов (лицензия номер: SIA-F184).
В течение месяца по понедельникам, средам и пятницам вас ждут насыщенные занятия, составленные в единую логичную программу. В основу легли наиболее частые запросы трейдеров FxPro и практические знания ведущих.
«Мы сконцентрировали свой многолетний опыт в 16 насыщенных вебинаров. Вас ждут такие темы, как фондовый рынок, торговля на новостях, технический и волновой анализ, управление психологией и price action. Все это онлайн, с возможностью задавать нам вопросы и тут же получать ответы», - комментирует Роман Павелко.
Занятия базируются на «живых» графиках компании FxPro, в режиме реального времени. Таким образом, можно не только узнать о существовании, скажем, фигуры «Треугольник», но и увидеть, как она формируется у вас на глазах.
По словам аналитиков, одна из самых ценных частей программы – это эксклюзивные прогнозы на ближайший месяц, которые получат все участники. Т.е. мэтры рынка поделятся стратегией, по которой они сами будут принимать торговые решения в ноябре и декабре.
«Я считаю, что крайне важно сейчас, в период неопределенности вокруг Биткоина, неоднозначного отношения к валютному рынку и падения цен на акции крупнейших компании, дать людям знания “из первых рук”. Сразу направить в верном направлении и помочь обойти ничем не подтвержденные слухи», - поясняет Александр Купцикевич.
Ознакомиться с полным содержанием бесплатного онлайн-курса, а также зарегистрироваться на каждый из вебинаров, можно здесь.
По всем вопросам и уточнениям, а также для связи со спикерами пишите на media@fxpro.ru.com
FxPro Global Markets Limited авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Багамских островов (лицензия номер: SIA-F184).