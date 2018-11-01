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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Старт бесплатного коуч-курса «Успешный трейдер» с FxPro

Новости / Бизнес
2 ноября в 20:00 (мск) стартует серия из 16-ти интерактивных вебинаров с аналитиками Романом Павелко и Александром Купцикевичем.
Старт бесплатного коуч-курса «Успешный трейдер» с FxPro

В течение месяца по понедельникам, средам и пятницам вас ждут насыщенные занятия, составленные в единую логичную программу. В основу легли наиболее частые запросы трейдеров FxPro и практические знания ведущих.

«Мы сконцентрировали свой многолетний опыт в 16 насыщенных вебинаров. Вас ждут такие темы, как фондовый рынок, торговля на новостях, технический и волновой анализ, управление психологией и price action. Все это онлайн, с возможностью задавать нам вопросы и тут же получать ответы», - комментирует Роман Павелко.

Занятия базируются на «живых» графиках компании FxPro, в режиме реального времени. Таким образом, можно не только узнать о существовании, скажем, фигуры «Треугольник», но и увидеть, как она формируется у вас на глазах.

По словам аналитиков, одна из самых ценных частей программы – это эксклюзивные прогнозы на ближайший месяц, которые получат все участники. Т.е. мэтры рынка поделятся стратегией, по которой они сами будут принимать торговые решения в ноябре и декабре.

«Я считаю, что крайне важно сейчас, в период неопределенности вокруг Биткоина, неоднозначного отношения к валютному рынку и падения цен на акции крупнейших компании, дать людям знания “из первых рук”. Сразу направить в верном направлении и помочь обойти ничем не подтвержденные слухи», - поясняет Александр Купцикевич.

Ознакомиться с полным содержанием бесплатного онлайн-курса, а также зарегистрироваться на каждый из вебинаров, можно здесь.


По всем вопросам и уточнениям, а также для связи со спикерами пишите на media@fxpro.ru.com

FxPro Global Markets Limited авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Багамских островов (лицензия номер: SIA-F184).



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