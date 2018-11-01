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В Саратове открылась выставка "Автомобиль на ладони"

Новости


В Областной универсальной научной библиотеке после 15-летнего перерыва в присутствии большого количества зрителей была открыта выставка из частных собраний саратовских коллекционеров «Автомобиль на ладони».

Более 400 интереснейших экспонатов познакомили присутствующих с историей развития автомобильной промышленности России и других стран через удивительные коллекционные масштабные модели машин. Модели представлены самого распространённого масштаба 1:43.

Открыла выставку директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина, которая предложила коллекционерам сделать выставку ежегодной и проводить её в нашей библиотеке на постоянной основе.

Заведующая отделом технической литературы Областной библиотеки Елена Павловна Захарова рассказала об истории производства масштабных автомоделей на заводе «Тантал», где в 1971 году выпустили первый коллекционный автомобиль. Им стал легендарный «Москвич-408» с номером А-1.

С мини-презентациями выступили коллекционеры, участники выставки. Сергей Валерьевич Фетисов рассказал о коллекции автомобилей Ferrari и диораме «Пит-стоп автомобиля Михаэля Шумахера». Коллекционер из Маркса Сергей Николаевич Маркелов представил модели, сделанные своими руками, но подробно остановился на модели ГАЗ 52-01 ДУК. Самый молодой участник выставки Дмитрий Храмов рассказал о грузовых моделях, сделанных своими руками.