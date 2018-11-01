Статистики выяснят, как население области распоряжается суточным временем

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Как рассказала начальник отдела статистики уровня жизни, населения, здравоохранения и обследований домашних хозяйств Виктория Саламут, в следующем году в Саратовской области и по всей России пройдут три обследования. Так, в январе будет проведено наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 888 домохозяйств, в апреле – выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением. Оно задействует 742 домохозяйства. А в сентябре интервьюеры обойдут 770 домохозяйств региона с вопросами о качестве и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.Статистик пояснила, что наблюдение доходов Саратовстат проводит ежегодно, качества и доступности услуг – раз в 2 года, а вот использование суточного фонда времени исследуется раз в 5 лет. Его цель – выяснить, каким образом жители нашего региона распоряжаются своим временем каждый день, сколько часов в сутки тратят на образование, работу, досуг и сон.В ходе совещания было отмечено, что всего на территории области проводится десять статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.