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Статистики выяснят, как население области распоряжается суточным временем

Новости
Статистики выяснят, как население области распоряжается суточным временем


На заседании Общественного совета Саратовстата обсудили статистические обследования, которые будут проведены на территории региона в 2019 году.

Как рассказала начальник отдела статистики уровня жизни, населения, здравоохранения и обследований домашних хозяйств Виктория Саламут, в следующем году в Саратовской области и по всей России пройдут три обследования. Так, в январе будет проведено наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 888 домохозяйств, в апреле – выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением. Оно задействует 742 домохозяйства. А в сентябре интервьюеры обойдут 770 домохозяйств региона с вопросами о качестве и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

Статистик пояснила, что наблюдение доходов Саратовстат проводит ежегодно, качества и доступности услуг – раз в 2 года, а вот использование суточного фонда времени исследуется раз в 5 лет. Его цель – выяснить, каким образом жители нашего региона распоряжаются своим временем каждый день, сколько часов в сутки тратят на образование, работу, досуг и сон.

В ходе совещания было отмечено, что всего на территории области проводится десять статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.