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Радищевский музей примет участие с межрегиональной выставке «Сокровища музеев России»

Новости / Культура
Радищевский музей примет участие с межрегиональной выставке «Сокровища музеев России»

На форуме в Москве будет представлено восемнадцать картин из Саратова.

Как рассказали в Москве, 4 ноября в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется крупная межрегиональная выставка «Сокровища музеев России». В беспрецедентной по масштабу экспозиции впервые на одной площадке можно будет увидеть около 280 выдающихся произведений русской живописи XVII-XX веков из 50 провинциальных российских музеев.

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева представит восемнадцать произведений живописи из своей коллекции. Полотна были отобраны совместно с организаторами – Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО», Третьяковской галереей и Патриаршим советом по культуре. В частности, в Манеже будут представлены «Осенний мотив» Борисова-Мусатова, «Две девушки» Петрова-Водкина, «Автопортрет на фоне Кремля» Тропинина, «На ярмарке» Кустодиева, «Портрет княгини Щербатовой» Сурикова, «Старый замок в Крыму. Алупка» Лентулова и другие полотна.

Ожидается, что в торжественном открытии выставки примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.