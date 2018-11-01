60-летнему балашовцу, убившему соседку, назначено принудительное лечение

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Поставлена точка в расследовании преступления, совершенного 11 ноября прошлого года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в тот день 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своим соседям - 76-летней женщине и ее 78-летнему супругу. Позвонив в дверь их квартиры, злоумышленник представился сотрудником полиции. Когда ему открыли дверь, стал требовать от пожилых людей деньги и документы на квартиру. Хозяин жилища потребовал, чтобы тот удалится. Тогда гость взял с кухонного стола нож и нанес им удар в область шеи хозяйке, спавшей на кровати. После этого он с места происшествия скрылся. От полученного ранения женщина скончалась на месте.- В ходе расследования уголовного дела 60-летнему мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства, - сообщили в следственном управлении.Постановлением суда мужчина освобожден от уголовного наказания. Ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.