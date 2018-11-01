Мария Гордиенко: «Недели Каннского кино» в Москве открыл фильм «Дикая жизнь»
Мария Гордиенко, гендиректор международного консьерж-сервиса класса люкс Y-CLUB, побывала на «Неделях Каннского кино» в Москве.
Она поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Дикая жизнь» Пола Дано, открывшего праздник кино в российской столице.
По словам Марии, режиссерский дебют Пола Дано определенно заслуживает внимания, поскольку с большим вкусом и тонкостью в картине раскрыта непростая тема кризиса семьи. Как известно, в основе фильма – четвертый роман Пулитцеровского лауреата Ричарда Форда. Между тем, отмечает Мария Гордиенко, фильм захватывает с первых секунд, отличается интеллигентностью, отсутствием занудства и дистанцируется от социальных и политических аспектов.
Эксперт отмечает выигрышное амплуа меланхолика с характером Джейка Джилленхола и считает, что англичанка Кэри Маллиган сыграла свою одну из лучших ролей. К слову, ряд критиков прочат актрисе номинацию на «Оскар». Также Мария Гордиенко высоко оценила яркую и убедительную работу Эда Оксенбульда.
Она поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Дикая жизнь» Пола Дано, открывшего праздник кино в российской столице.
По словам Марии, режиссерский дебют Пола Дано определенно заслуживает внимания, поскольку с большим вкусом и тонкостью в картине раскрыта непростая тема кризиса семьи. Как известно, в основе фильма – четвертый роман Пулитцеровского лауреата Ричарда Форда. Между тем, отмечает Мария Гордиенко, фильм захватывает с первых секунд, отличается интеллигентностью, отсутствием занудства и дистанцируется от социальных и политических аспектов.
Эксперт отмечает выигрышное амплуа меланхолика с характером Джейка Джилленхола и считает, что англичанка Кэри Маллиган сыграла свою одну из лучших ролей. К слову, ряд критиков прочат актрисе номинацию на «Оскар». Также Мария Гордиенко высоко оценила яркую и убедительную работу Эда Оксенбульда.