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Мария Гордиенко: «Недели Каннского кино» в Москве открыл фильм «Дикая жизнь»

Новости / Общество
Мария Гордиенко, гендиректор международного консьерж-сервиса класса люкс Y-CLUB, побывала на «Неделях Каннского кино» в Москве.
Мария Гордиенко: «Недели Каннского кино» в Москве открыл фильм «Дикая жизнь»

Она поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Дикая жизнь» Пола Дано, открывшего праздник кино в российской столице.
По словам Марии, режиссерский дебют Пола Дано определенно заслуживает внимания, поскольку с большим вкусом и тонкостью в картине раскрыта непростая тема кризиса семьи. Как известно, в основе фильма – четвертый роман Пулитцеровского лауреата Ричарда Форда. Между тем, отмечает Мария Гордиенко, фильм захватывает с первых секунд, отличается интеллигентностью, отсутствием занудства и дистанцируется от социальных и политических аспектов.
Эксперт отмечает выигрышное амплуа меланхолика с характером Джейка Джилленхола и считает, что англичанка Кэри Маллиган сыграла свою одну из лучших ролей. К слову, ряд критиков прочат актрисе номинацию на «Оскар». Также Мария Гордиенко высоко оценила яркую и убедительную работу Эда Оксенбульда.
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