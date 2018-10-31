Подано 1917 заявок на XIV конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
Члены оргкомитета XIV конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» провели заседание в Академии наук РТ.
На мероприятии обсудили итоги 1-го этапа конкурса – сбора заявок. В этом году заявок стало больше, чем в прошлом сезоне – 1917, при этом их география снова преодолела пределы республики. В конкурсе пожелали участвовать разработчики проектов из российской столицы, Санкт-Петербурга, Уфы, Благовещенска и Латвии.
Арсен Савва, замдиректора Инвестиционно-венчурного фонда РТ, выразил организаторам признательность за слаженную работу по приему заявок, заявив, что предприниматели, работающие в инновационной сфере, проявляют высокий интерес к конкурсу во многом благодаря качественной деятельности организаторов, введению новых номинаций («Цифровая экономика» и «Проекты Национальной технологической инициативы») и изменению сроков и размера финансирования по программе «Идея-1000».
Объявление итогов конкурса состоится в рамках торжественной церемонии награждения победителей на пресс-конференции в ГТРК «Корстон-Казань» 13 декабря 2018 года.
На мероприятии обсудили итоги 1-го этапа конкурса – сбора заявок. В этом году заявок стало больше, чем в прошлом сезоне – 1917, при этом их география снова преодолела пределы республики. В конкурсе пожелали участвовать разработчики проектов из российской столицы, Санкт-Петербурга, Уфы, Благовещенска и Латвии.
Арсен Савва, замдиректора Инвестиционно-венчурного фонда РТ, выразил организаторам признательность за слаженную работу по приему заявок, заявив, что предприниматели, работающие в инновационной сфере, проявляют высокий интерес к конкурсу во многом благодаря качественной деятельности организаторов, введению новых номинаций («Цифровая экономика» и «Проекты Национальной технологической инициативы») и изменению сроков и размера финансирования по программе «Идея-1000».
Объявление итогов конкурса состоится в рамках торжественной церемонии награждения победителей на пресс-конференции в ГТРК «Корстон-Казань» 13 декабря 2018 года.