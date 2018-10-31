«Балаганчикъ» приглашает на мастер-класс «Актерские техники речи»
Мероприятие пройдет 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств-2018».
Мастер-класс по сценической речи проведет актриса, режиссер, художественный руководитель театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Елена Смирнова.
В программе заявлены артикуляционная гимнастика, дыхательные техники, работа над интонацией, подтекстом, заразительностью речевых образов. В театре пообещали, что посетителей ждут не только традиционные, но и новейшие методики от ведущих театральных школ.
Начало мастер-класса – в 20.30.