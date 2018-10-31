У саратовца изъяли самодельный пистолет с патронами
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в минувшее воскресенье около одного из домов на улице Электронная сотрудники полиции задержали 49-летнего саратовца. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет и 5 патронов. Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятое является самодельным однозарядным пистолетом калибра 5,6 мм и 5 патронов, изготовленных заводским способом, этого же калибра.
Задержанный пояснил, что нашел пакет с оружием и патронами в расселенном доме на улице Перспективная.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».