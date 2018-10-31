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Руководство «Протона-БАЭС» подало жалобу в прокуратуру на Валентину Гречушкину

Новости / Спорт
Руководство «Протона-БАЭС» подало жалобу в прокуратуру на Валентину Гречушкину


Заявители считают, что зампред областного правительства превысила должностные полномочия, необоснованно вмешавшись в деятельность волейбольного клуба.

Сегодня руководство «Протон-БАЭС» обратилось в прокуратуру с жалобой в адрес Валентины Гречушкиной. Как поясняет пресс-служба клуба, 11 сентября чиновница направила президенту ВФВ Станиславу Шевченко письмо, в котором просила заявить вместо «Протон-БАЭС» на чемпионат России недавно созданную команду «Протон-Саратов». Этот шаг она объяснила «потерей доверия к руководству». Именно это письмо легло в основу решения исполкома Всероссийской федерации волейбола.

"Считаем, что таким действием Валентина Гречушкина превысила свои должностные полномочия, необоснованно вмешавшись в деятельность общественной организации ВК «Протон-БАЭС», - отмечается в тексте жалобы. - Тем самым, зампред правительства Саратовской области лишила всех работников клуба основного источника дохода".

Руководство клуба просит прокуратуру провести проверку в отношении действий Валентины Гречушкиной.