Руководство «Протона-БАЭС» подало жалобу в прокуратуру на Валентину Гречушкину
Заявители считают, что зампред областного правительства превысила должностные полномочия, необоснованно вмешавшись в деятельность волейбольного клуба.
Сегодня руководство «Протон-БАЭС» обратилось в прокуратуру с жалобой в адрес Валентины Гречушкиной. Как поясняет пресс-служба клуба, 11 сентября чиновница направила президенту ВФВ Станиславу Шевченко письмо, в котором просила заявить вместо «Протон-БАЭС» на чемпионат России недавно созданную команду «Протон-Саратов». Этот шаг она объяснила «потерей доверия к руководству». Именно это письмо легло в основу решения исполкома Всероссийской федерации волейбола.
"Считаем, что таким действием Валентина Гречушкина превысила свои должностные полномочия, необоснованно вмешавшись в деятельность общественной организации ВК «Протон-БАЭС», - отмечается в тексте жалобы. - Тем самым, зампред правительства Саратовской области лишила всех работников клуба основного источника дохода".
Руководство клуба просит прокуратуру провести проверку в отношении действий Валентины Гречушкиной.