В октябре в двенадцати населенных пунктах отменен карантин по бешенству

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По информации управления ветеринарии правительства области, с 1 октября карантин отменен в поселке Ртищевский (Ртищевский район), селах Марьевка (Ершовского район) и Мокровка (Турковский район), с 5 октября - на территории летних животноводческих лагерей, расположенных в 3 км севернее д.Аннин Верх (Перелюбский район) и в 18 км юго-восточнее пос.Трудовик (Питерский район), с 12 октября 2018 года – в селе Бессоновка Новоузенского района, с 16 октября 2018 года - в селе Надеждинка Пугачевского района, с 19 октября 2018 года - на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в 2 км севернее х.Дальний Александрово-Гайского муниципального района, а также в поселке Солянка Новоузенского района, с 23 октября - в селе Козловка Питерского и деревне Зеленкино Татищевского района, с 25 октября – в селе Некрасово Красноармейского района.В рамках оздоровительных мероприятий в указанных населенных пунктах против бешенства привито около 3,5 тысяч животных. На оздоровленных территориях с момента отмены карантина снят запрет на ввоз и вывоз животных.Сообщается, что всего с начала года в регионе очаги заболевания ликвидированы в 179 пунктах.