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Подведены итоги конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой

Новости / Культура
Подведены итоги конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой


Торжественная церемония закрытия и гала-концерт победителей прошли 26 октября на большой сцене зала областной филармонии им. А.Г.Шнитке.

Всероссийский конкурс имени Л.А.Руслановой проводился уже в девятый раз. По информации организаторов, в этом году участие в нем приняли 288 человек в возрасте от 10 до 78 лет из 30 регионов России.

По итогам конкурса специальным призом губернатора награждена Екатерина Деева (г. Саратов), призом председателя Саратовской областной думы – семья Крыловых, представившая на конкурс трех участников (республика Башкортостан), министерства культуры РФ – Алеся Раздолянская (Белгород), министерства культуры Саратовской области – Дмитрий Константинов (Хабаровск), Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А.Руслановой – Анна Морозовская (Калининград). Награды за лучшее исполнение песни из репертуара Л.А.Руслановой удостоена Сабина Микаилова (Липецк). Впервые приз жюри IX Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой получил не конкурсант, а концертмейстер Сергей Владимирович Рублев (Саратов).

Также в ходе вечера были награждены участники, ставшие счастливыми обладателями дипломов лауреата. Лауреатами I степени в младшей группе стали Валерия Старкова Валерия (Саратовская область), Алена Рябова (Саратов), Арина Романова (Тула). В юношеской группе отмечены Анастасия Карачарова из Пензенской области и Ксения Соломонова (Москва), в молодежной – Алеся Раздоленская Алеся (Белгород), Сабина Микаилова (Липецк), Екатерина Иванова (Самарская область), в старшей – Дарья Чадаева из Саратова и Любовь Новоселова (Свердловская область).

Гран-при конкурса было присуждено студентке 5 курса Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова Екатерине Деевой.

Вечер продолжился яркими номерами победителей конкурса, среди которых прозвучали песни самых различных жанров и стилей.