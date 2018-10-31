Пятеро саратовцев получат госнаграды
Они отмечены за многолетнюю добросовестную работу.
По информации управления кадровой политики и государственной службы правительства области, два человека получат награды за заслуги в области сельского хозяйства. Это председатель сельхозартели «Новые Выселки» Александр Ищенко и генеральный директор ЗАО «Пушкинское» Анатолий Меняйло. Они награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Такой же награды удостоена заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области Екатерина Беличенко. Она отмечена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
За заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением областной клинической больницы Сергею Скопцу и главному врачу Саратовской городской детской поликлиники № 2 Татьяне Сорокиной.