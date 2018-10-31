В десяти многоквартирных домах Саратова остаются проблемы с теплоснабжением
Над их устранением работают пять бригад.
По состоянию на 08.30 часов 30 октября в связи с повторными повреждениями на трубопроводах отопление отсутствует в 10 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Тепла нет по адресам ул. Воскресенская, 34 (Волжский район), ул. Слонова, 74/76, ул. Осипова, 12, 14, 16 (Кировский район), пр. Строителей, 17, ул. 50 лет Октября, 83, (Ленинский район), ул. Шевченко, 18, ул. Горького, 19, ул. Радищева, 23 (Октябрьский район).
Над устранением повреждений работают бригады трех управляющих организаций, а также две бригады МУП «ГАРС - 05».
Работы планируется завершить уже сегодня.