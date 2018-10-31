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Житель Новоузенска погиб от удара мотыги, нанесенного знакомым

Новости / ЧП
Житель Новоузенска погиб от удара мотыги, нанесенного знакомым

Вынесен приговор 46-летнему Андрею Алаеву, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 27 мая к дому Алаева пришел 66-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин потребовал, чтобы незваный гость ушел, однако тот отказался это сделать. В ответ на это злоумышленник нанес мужчине один удар в живот черенком от мотыги.

На следующий день от полученных повреждений потерпевший скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой травмы живота с разрывом печени.

В ходе следствия Алаев так и не признал свою вину. Однако судом ему был вынесен обвинительный приговор, согласно которому ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.