31 октября 2018 04:12 СРЕДА
Новости
18:00 | 30 октября
«Балаганчикъ» приглашает на мастер-класс «Актерские техники речи»
17:25 | 30 октября
Подано 1917 заявок на XIV конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
16:47 | 30 октября
У саратовца изъяли самодельный пистолет с патронами
15:30 | 30 октября
Руководство «Протона-БАЭС» подало жалобу в прокуратуру на Валентину Гречушкину
14:23 | 30 октября
В октябре в двенадцати населенных пунктах отменен карантин по бешенству
13:10 | 30 октября
Подведены итоги конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой
12:03 | 30 октября
Пятеро саратовцев получат госнаграды
10:49 | 30 октября
Житель Новоузенска погиб от удара мотыги, нанесенного знакомым
09:54 | 30 октября
В десяти многоквартирных домах Саратова остаются проблемы с теплоснабжением
09:08 | 30 октября
Театры кукол Саратова и Рязани проведут обменные гастроли
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Театры кукол Саратова и Рязани проведут обменные гастроли

Новости / Культура
Театры кукол Саратова и Рязани проведут обменные гастроли


Каждый театр планирует показать зрителям другого региона по три спектакля из своего репертуара.

С 28 ноября по 2 декабря рязанские кукольники представят свои ведущие спектакли на сцене «Теремка». Саратовские зрители увидят два детских и один взрослый спектакль.

Откроются гастроли спектаклем «Сказки Пушкина», который познакомит самых юных театралов со сказками Александра Сергеевича Пушкина «О попе и о работнике его Балде» и «Сказкой о Рыбаке и Рыбке». Показы этого спектакля пройдут 28, 29 ноября и 1 декабря.

30 ноября, 1 и 2 декабря зрители увидят фантазию в одном действии «Большое путешествие маленького крокодильчика». Этот спектакль создан для зрителей 4-6 лет.

Вечером 30 ноября рязанцы покажут в Саратове «Лафертовскую маковницу» по пьесе Антония Погорельского. Это спектакль для взрослой аудитории, который стал лауреатом IX Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий».

Афиша ответных гастролей Саратовского «Теремка» в Рязани, которые пройдут параллельно с визитом коллег в Саратов, будет составлена из постановок «Али-Баба и разбойники», «Бременские музыканты», «Чебурашка и его друзья».

Как сообщает пресс-служба «Теремка», в 2014 году театры уже проводили обменные гастроли, которые в обоих городах прошли с большим успехом.