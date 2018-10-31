Театры кукол Саратова и Рязани проведут обменные гастроли

просмотров: 116

С 28 ноября по 2 декабря рязанские кукольники представят свои ведущие спектакли на сцене «Теремка». Саратовские зрители увидят два детских и один взрослый спектакль.Откроются гастроли спектаклем «Сказки Пушкина», который познакомит самых юных театралов со сказками Александра Сергеевича Пушкина «О попе и о работнике его Балде» и «Сказкой о Рыбаке и Рыбке». Показы этого спектакля пройдут 28, 29 ноября и 1 декабря.30 ноября, 1 и 2 декабря зрители увидят фантазию в одном действии «Большое путешествие маленького крокодильчика». Этот спектакль создан для зрителей 4-6 лет.Вечером 30 ноября рязанцы покажут в Саратове «Лафертовскую маковницу» по пьесе Антония Погорельского. Это спектакль для взрослой аудитории, который стал лауреатом IX Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий».Афиша ответных гастролей Саратовского «Теремка» в Рязани, которые пройдут параллельно с визитом коллег в Саратов, будет составлена из постановок «Али-Баба и разбойники», «Бременские музыканты», «Чебурашка и его друзья».Как сообщает пресс-служба «Теремка», в 2014 году театры уже проводили обменные гастроли, которые в обоих городах прошли с большим успехом.