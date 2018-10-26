МФК «Городская Сберкасса» представила альтернативный опыт кредитования МСБ
Второй форум «МСБ и финансовый сектор. Кредитование, технологии, сервис» состоялся в Москве 24 октября. Руководитель МФК «Городская Сберкасса» принял участие в мероприятии наряду с представителями власти, финансовых и общественных организаций. Проблемы кредитования МСБ и возможности альтернативных каналов привлечения средств предпринимателями стали основными темами обсуждения на конференции.
В рамках выступления на форуме гендиректор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов не только представил многолетний опыт работы с субъектами МСБ, но и рассказал об особенностях кредитования предпринимателей на рынке МФО. Он назвал возможность получения заемных средств наиболее важным фактором развития экономики страны. Александр Мамонов подчеркнул: содействуя развитию предпринимательства в РФ, компания сегодня делает акцент на займах для МСБ под залог недвижимости.
Наряду с традиционными банковскими кредитами в России, подвели итог форума участники, в России активно развиваются альтернативные источники заемных средств в виде микрозаймов, факторинга, P2P-площадок.