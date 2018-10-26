Viatti и ЦМК шины КАМА были представлены на Busworld Russia
В Москве прошел международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans. Среди его участников - KAMA TYRES, который представил на мероприятии свои модели как для коммерческого транспорта, так и автобусов.
Viatti Vettore Inverno, специально разработанная разработанными для стабильной управляемости и надежного передвижения легкого коммерческого транспорта при эксплуатации по городу или междугородним дорогам зимой.
КАМА NR-201, КАМА NF-201, КАМА NR-202, КАМА NU-301 – для комплектации автобусов разных классов. Даныне модели, как и все ЦМК шины КАМА, отличаются надежностью и прочностью, а с возможностью повторного восстановления – еще и выгодным приобретением. Ходимость шин может быть увеличена до 700 тыс. км.
Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама», рассказал, что прогнозируется повышенный спрос на продукцию шинного комплекса, ведь только рынок новых автобусов в 2017 году вырос на 13% по данным «АВТОСТАТ».