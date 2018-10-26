Переезд в Заводском районе закрывается на ремонт
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 27 октября до 03:00 28 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (улица 5-й Динамовский проезд, Заводской район). Объезд возможен по ул. Пензенская.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.