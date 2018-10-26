Саратовцы почтят память жертв политических репрессий
Памятная дата отмечается в нашей стране 30 октября с 1991 года.
День памяти жертв политических репрессий – напоминание о трагических страницах в истории страны, когда сотни тысяч людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, лишены жизни.
По информации городского комитета по труду и социальному развитию, православная панихида по погибшим состоится 30 октября в 11:00 на городском Воскресенском кладбище.
Фото http://miloserdie72.ru