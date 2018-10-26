26 октября 2018 00:39 ПЯТНИЦА
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19:32 | 26 октября
МФК «Городская Сберкасса» представила альтернативный опыт кредитования МСБ
18:01 | 26 октября
Viatti и ЦМК шины КАМА были представлены на Busworld Russia
18:00 | 26 октября
Переезд в Заводском районе закрывается на ремонт
16:49 | 26 октября
Саратовцы почтят память жертв политических репрессий
15:53 | 26 октября
"Балаганчикъ" приглашает в музыкально-поэтическое путешествие вместе с Иосифом Бродским
15:00 | 26 октября
В Саратове состоялся час поэзии "Зов белых журавлей"
14:28 | 26 октября
Граждан предпенсионного возраста обучат новым профессиям
13:35 | 26 октября
В Балашовском краеведческом музее открылась выставка "Балашовский драматический театр: 100 лет в главной роли"
12:49 | 26 октября
Энергетики спасли дикую птицу на территории Саратовской ГРЭС
11:58 | 26 октября
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В Саратове состоялся час поэзии "Зов белых журавлей"

Новости
В Саратове состоялся час поэзии "Зов белых журавлей"

В Саратовской Центральной детской библиотеке для детей и юношества прошел час поэзии «Зов белых журавлей».

В ходе него студентов Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. познакомили с историей праздника.

Присутствующий на встрече полковник пограничных войск, ветеран боевых действий, писатель, журналист Николай Троян рассказал ребятам о своей службе по защите границ нашего государства, вспомнил несколько интересных боевых эпизодов, прочитал стихи собственного сочинения, посвященные погибшим товарищам.

В библиотеке № 20 на литературном часе «Праздник Белых Журавлей» учащиеся МОУ «СОШ № 52» смотрели видеопрезентации «История японской девочки Садако», «День белых журавлей» и читали стихи о войне.

Для учащихся МОУ «ООШ № 69» в библиотеке № 41 на литературном часе «Журавли над Саратовом» провели экскурс в историю войн, в которых принимала участие Россия, и обзор книжной выставки.

В конце мероприятия гости почтили память погибших минутой молчания, - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.