В Саратове состоялся час поэзии "Зов белых журавлей"
В Саратовской Центральной детской библиотеке для детей и юношества прошел час поэзии «Зов белых журавлей».
В ходе него студентов Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. познакомили с историей праздника.
Присутствующий на встрече полковник пограничных войск, ветеран боевых действий, писатель, журналист Николай Троян рассказал ребятам о своей службе по защите границ нашего государства, вспомнил несколько интересных боевых эпизодов, прочитал стихи собственного сочинения, посвященные погибшим товарищам.
В библиотеке № 20 на литературном часе «Праздник Белых Журавлей» учащиеся МОУ «СОШ № 52» смотрели видеопрезентации «История японской девочки Садако», «День белых журавлей» и читали стихи о войне.
Для учащихся МОУ «ООШ № 69» в библиотеке № 41 на литературном часе «Журавли над Саратовом» провели экскурс в историю войн, в которых принимала участие Россия, и обзор книжной выставки.
В конце мероприятия гости почтили память погибших минутой молчания, - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.