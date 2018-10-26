"Балаганчикъ" приглашает в музыкально-поэтическое путешествие вместе с Иосифом Бродским
Премьера спектакля "Новый Жюль Верн" состоится в понедельник, 29 октября.
"Записки путешественника" - так определяют жанр нового спектакля в театре. Автор идеи, режиссер и исполнитель – Михаил Музалевский.
Зрителей приглашают в музыкально-поэтическое путешествие по небу, суше, по воде и под водой вместе с Иосифом Бродским. Страны, люди, лица, разговоры – словами поэта, вынужденного жить вдали от родины и в разлуке с любимой женщиной.