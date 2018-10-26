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Граждан предпенсионного возраста обучат новым профессиям

Новости
Граждан предпенсионного возраста обучат новым профессиям


С 2019 года стартует реализация федерального проекта «Старшее поколение», в котором примет участие и Саратовская область.

По информации министерства занятости, труда и миграции области, в рамках проекта будет проводиться профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, которое будет направлено на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессиям рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. В основном это программы профессиональной подготовки по рабочим специальностям, должностям служащих, их переподготовки и повышения квалификации.

Во время обучения планируется выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда в месяц.

В настоящее время федеральным центром определяются объемы финансирования данного проекта.

Фото http://www.lifeinsurance4all.net