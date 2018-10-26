В Балашовском краеведческом музее открылась выставка "Балашовский драматический театр: 100 лет в главной роли"
В Балашовском краеведческом музее открылась уникальная выставка "Балашовский драматический театр: 100 лет в главной роли".
Экспозиция посвещена вековому юбилею одного из старейших театров области.
Многолетняя история театра подарила поклонникам театрального искусства области много талантливых имен режиссеров, артистов, художников – людей, преданных своему делу, которые внесли достойный вклад в летопись театрального искусства.
На выставке можно увидеть рукопись об истории театра актера Георгия Пахомова и макет Народного Дома, в котором работал театр до 1988 года; коллекцию "Золотых Арлекинов" балашовских артистов и изящные бархатные туфельки и шпяпу -"таблетку" балашовской театралки 40-х годов; эскизы к спектаклям и картины художников-постановщиков Анны Бежкиневой и Валерия Филиппова; куклы, костюмы и декорации из современного репертуара БДТ.