Энергетики спасли дикую птицу на территории Саратовской ГРЭС

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"Птица забилась под паропровод, где запуталась лапой за проволоку, которая фиксирует изоляцию на трубе. Самостоятельно освободиться у нее не получилось. На помощь пришел сотрудник энергокомпании. Перед тем, как отпустить на волю, сотрудник убедился, что гусь не повредил крылья и дал ему имя Рим.«Я делал дежурный обход, когда услышал посторонний шум под паропроводом, - рассказал ведущий инженер котлотурбинного цеха Саратовской ГРЭС Юрий Безверхов. - Подошел ближе и увидел дикую птицу. Освободил ее из ловушки и отпустил. Со второй попытки гусь полетел в сторону Волги».Это не первый случай, когда энергетики становятся спасателями диких животных и птиц. В августе т.г. на береговой насосной станции Саратовской ТЭЦ-2 энергетики спасли ястреба, который получил травму крыла об энергообъект. Подобные случаи были и других регионах Группы «Т Плюс». В Республике Коми энергетики Группы "Т Плюс" провели целую операцию по спасению песца, а в Республике Марий Эл спасли соколят из дымовой трубы станции", - информирует пресс-служба компании.