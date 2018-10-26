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Энергетики спасли дикую птицу на территории Саратовской ГРЭС

Новости
Энергетики спасли дикую птицу на территории Саратовской ГРЭС

Сегодня на территории Саратовской ГРЭС при осмотре паропровода на мазутное хозяйство был найден дикий серый гусь.

"Птица забилась под паропровод, где запуталась лапой за проволоку, которая фиксирует изоляцию на трубе. Самостоятельно освободиться у нее не получилось. На помощь пришел сотрудник энергокомпании. Перед тем, как отпустить на волю, сотрудник убедился, что гусь не повредил крылья и дал ему имя Рим.

«Я делал дежурный обход, когда услышал посторонний шум под паропроводом, - рассказал ведущий инженер котлотурбинного цеха Саратовской ГРЭС Юрий Безверхов. - Подошел ближе и увидел дикую птицу. Освободил ее из ловушки и отпустил. Со второй попытки гусь полетел в сторону Волги».

Это не первый случай, когда энергетики становятся спасателями диких животных и птиц. В августе т.г. на береговой насосной станции Саратовской ТЭЦ-2 энергетики спасли ястреба, который получил травму крыла об энергообъект. Подобные случаи были и других регионах Группы «Т Плюс». В Республике Коми энергетики Группы "Т Плюс" провели целую операцию по спасению песца, а в Республике Марий Эл спасли соколят из дымовой трубы станции", - информирует пресс-служба компании.