У школьников начинаются осенние каникулы
С 29 октября по 5 ноября в общеобразовательных организациях области пройдут осенние каникулы.
Как сообщает региональное министерство образования, в это время будет обеспечена занятость детей досугом. Для этого будут использованы возможности школ, учреждений дополнительного образования, оздоровительных лагерей и других учреждений.
Спортивные школы, подведомственные министерству молодежной политики и спорта Саратовской области, будут работать в обычном режиме. Спортсмены будут тренироваться без перерыва на школьные каникулы.