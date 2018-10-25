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Состоялось открытие интернет-радио «Справедливая Россия»

Новости
Состоялось открытие интернет-радио «Справедливая Россия»


Официальный запуск вещания интернет-радио «Справедливая Россия» состоялся 23 октября. На торжественном мероприятии выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он поздравил радиостанцию с открытием и поработал в прямом эфире, ответив на вопросы радиослушателей.

Приглашение от Сергея Миронова принять участие в открытии радиостанции «Справедливая Россия» получила Ирина Ясакова, самый активный региональный депутат из Вологодской области. По словам лидера СР, очень важно, чтобы товарищи по партии во всех регионах могли оперативно получать не только партийные новости, но и оценку партией любых событий внутри страны и мире.

Сергей Миронов считает, что радио «Справедливая Россия» – это еще одна возможность прямой коммуникации партии с гражданами страны. Он пообещал, что все радиообращения людей, их идеи, предложения и просьбы будут внимательно рассматриваться. Также глава партии выразил уверенность в том, что за этим последуют новые законодательные инициативы фракции СР в Госдуме РФ.