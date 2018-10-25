Состоялось открытие интернет-радио «Справедливая Россия»

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Приглашение от Сергея Миронова принять участие в открытии радиостанции «Справедливая Россия» получила Ирина Ясакова, самый активный региональный депутат из Вологодской области. По словам лидера СР, очень важно, чтобы товарищи по партии во всех регионах могли оперативно получать не только партийные новости, но и оценку партией любых событий внутри страны и мире.Сергей Миронов считает, что радио «Справедливая Россия» – это еще одна возможность прямой коммуникации партии с гражданами страны. Он пообещал, что все радиообращения людей, их идеи, предложения и просьбы будут внимательно рассматриваться. Также глава партии выразил уверенность в том, что за этим последуют новые законодательные инициативы фракции СР в Госдуме РФ.