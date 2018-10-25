Баскетболисты «Автодора» одержали победу в Чехии
Вчера в Пардубице прошел первый для саратовской команды выездной матч Кубка ФИБА-Европа.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, баскетболисты саратовского «Автодора» одержали победу над местной командой «Пардубице» со счетом 102:90. Самым результативным игроком «Автодора» стал Трэй Голден, набравший 25 очков.
Следующий матч наша команда проведет 27 октября в Таллине (Эстония). В рамках регулярного чемпионата Единой Лиге ВТБ она встретится с местным клубом «Калев».
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