25 октября 2018 23:49 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:49 | 25 октября
Состоялось открытие интернет-радио «Справедливая Россия»
17:02 | 25 октября
Баскетболисты «Автодора» одержали победу в Чехии
15:57 | 25 октября
Победители выставки "Золотая осень" представят свою продукцию в Саратове
14:50 | 25 октября
В сгоревшем гараже обнаружены тела двух мужчин
13:37 | 25 октября
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодний Лиссабон — 2019
12:48 | 25 октября
Записаться к врачу через портал «ПроДокторов» смогли более миллиона пациентов
12:20 | 25 октября
С декабря вводится новый железнодорожный маршрут в Беларусь
11:18 | 25 октября
Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру
10:21 | 25 октября
Роман Бусаргин назначен заместителем председателя областного правительства
09:11 | 25 октября
На Театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодний Лиссабон — 2019

Новости
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодний Лиссабон — 2019


Туристическая компания «Лузитана Сол» объявила о старте продаж тура «Новогодний Лиссабон». Стоимость от 1111 евро, в которую входят авиабилеты на рейс Москва — Лиссабон и обратно, групповые трансферы от аэропорта до отеля и обратно, проживание в столичных отелях и страховка.

Особенности тура «Новогодний Лиссабон — 2019»

Путешествие начинается 30 декабря 2018 года с вылета из а/п Домодедово утренним рейсом.

Гостям предлагается возможность выбрать проживание в пятизвездочном отеле Real Palacio в двух километрах от центра или в трехзвездочном Sao Bento. Он находится в самом сердце исторического города с многочисленными достопримечательностями, рождественскими ярмарками и магазинами, где с января начнутся распродажи.

Ежедневно в отелях будут подавать завтраки (богатый шведский стол).

Желающие могут добавить Новогодний ужин 31 декабря или провести вечер по своему усмотрению.

Ежедневные экскурсии не являются обязательными — туристы их выбирают по желанию, поэтому могут спланировать весь тур, как сами пожелают:

- погулять с гидом по Лиссабону, сделать селфи на фоне сказочной Беленской крепости, отведать легендарные пирожные Паштел де ната и узнать вкус бразильских мясных блюд;

- съездить в старинную Синтру с ее замечательными дворцами и мистической масонской усадьбой;

- побывать на мысе Кабо-де-Рока, где находится самая западная точка Европы и выдают «Свидетельство о посещении конца света»;

- погостить в поселке у рыбаков и полакомиться морепродуктами;

- попутешествовать по тихой провинции, где на каждом шагу встречаются архитектурные памятники прошлых столетий — крепости, дворцовые и монастырские комплексы, а также производят вкуснейшую вишневую наливку Жинжа.

Один из вечеров рекомендуется посвятить посещению ресторана, где в дополнении к ужину в португальских традициях демонстрируют спектакль в жанре фаду — романса, ставшего музыкальной визитной карточкой Португалии.

Возвращение домой вечерним рейсом 6 января 2019 года.

Тур составлен специально с учетом разных интересов путешественников, поэтому его можно легко и быстро адаптировать для себя. Подробное описание программы и предлагаемых экскурсий размещено на сайте туроператора.

О туроператоре «Лузитана Сол»

Компания «Лузитана Сол» — единственный крупнейший российско-португальский туроператор, у которого можно купить тур в Португалию без посредников. При этом компания самостоятельно занимается разработкой, организацией и проведением

экскурсионных туров, обеспечивает трансферы и перевозки туристов на экскурсиях с использованием транспорта из собственного автопарка.

Компания получила все необходимые для своей деятельности лицензии и допуски, собрала штат профессиональных гидов, водителей, менеджеров, переводчиков.

При необходимости туристам оказывают дополнительные услуги: помощь при оформлении виз, медицинских страховок, подбор авиабилетов на рейсы а/к ТАП Португал и других авиаперевозчиков из городов РФ и стран СНГ, а также организуются полеты из Хельсинки, Риги, Таллинна для жителей Северо-Западного региона России.

Офисы компании в Лиссабоне и российской столице:

Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
E-mail: admin@LusitanaSol.com

ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).