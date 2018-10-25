Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодний Лиссабон — 2019
Туристическая компания «Лузитана Сол» объявила о старте продаж тура «Новогодний Лиссабон». Стоимость от 1111 евро, в которую входят авиабилеты на рейс Москва — Лиссабон и обратно, групповые трансферы от аэропорта до отеля и обратно, проживание в столичных отелях и страховка.
Особенности тура «Новогодний Лиссабон — 2019»
Путешествие начинается 30 декабря 2018 года с вылета из а/п Домодедово утренним рейсом.
Гостям предлагается возможность выбрать проживание в пятизвездочном отеле Real Palacio в двух километрах от центра или в трехзвездочном Sao Bento. Он находится в самом сердце исторического города с многочисленными достопримечательностями, рождественскими ярмарками и магазинами, где с января начнутся распродажи.
Ежедневно в отелях будут подавать завтраки (богатый шведский стол).
Желающие могут добавить Новогодний ужин 31 декабря или провести вечер по своему усмотрению.
Ежедневные экскурсии не являются обязательными — туристы их выбирают по желанию, поэтому могут спланировать весь тур, как сами пожелают:
- погулять с гидом по Лиссабону, сделать селфи на фоне сказочной Беленской крепости, отведать легендарные пирожные Паштел де ната и узнать вкус бразильских мясных блюд;
- съездить в старинную Синтру с ее замечательными дворцами и мистической масонской усадьбой;
- побывать на мысе Кабо-де-Рока, где находится самая западная точка Европы и выдают «Свидетельство о посещении конца света»;
- погостить в поселке у рыбаков и полакомиться морепродуктами;
- попутешествовать по тихой провинции, где на каждом шагу встречаются архитектурные памятники прошлых столетий — крепости, дворцовые и монастырские комплексы, а также производят вкуснейшую вишневую наливку Жинжа.
Один из вечеров рекомендуется посвятить посещению ресторана, где в дополнении к ужину в португальских традициях демонстрируют спектакль в жанре фаду — романса, ставшего музыкальной визитной карточкой Португалии.
Возвращение домой вечерним рейсом 6 января 2019 года.
Тур составлен специально с учетом разных интересов путешественников, поэтому его можно легко и быстро адаптировать для себя. Подробное описание программы и предлагаемых экскурсий размещено на сайте туроператора.
О туроператоре «Лузитана Сол»
Компания «Лузитана Сол» — единственный крупнейший российско-португальский туроператор, у которого можно купить тур в Португалию без посредников. При этом компания самостоятельно занимается разработкой, организацией и проведением
экскурсионных туров, обеспечивает трансферы и перевозки туристов на экскурсиях с использованием транспорта из собственного автопарка.
Компания получила все необходимые для своей деятельности лицензии и допуски, собрала штат профессиональных гидов, водителей, менеджеров, переводчиков.
При необходимости туристам оказывают дополнительные услуги: помощь при оформлении виз, медицинских страховок, подбор авиабилетов на рейсы а/к ТАП Португал и других авиаперевозчиков из городов РФ и стран СНГ, а также организуются полеты из Хельсинки, Риги, Таллинна для жителей Северо-Западного региона России.
Офисы компании в Лиссабоне и российской столице:
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
E-mail: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).