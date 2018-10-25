Победители выставки "Золотая осень" представят свою продукцию в Саратове
28 октября, на территории исторического парка «Россия – моя история» пройдет сельскохозяйственная выставка, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, горожане смогут увидеть современную сельхозтехнику, тракторы и погрузчики разных производителей и моделей от компаний-диллеров, работающих в регионе.
Двадцать предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, ставшие победителями Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018», предложат посетителям выставки мясную, молочную, кондитерскую и другую высококачественную продукцию.
Сельскохозяйственная выставка пройдет с 10.00 до 15.00. Вход свободный.
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