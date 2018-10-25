25 октября 2018 23:49 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:49 | 25 октября
Состоялось открытие интернет-радио «Справедливая Россия»
17:02 | 25 октября
Баскетболисты «Автодора» одержали победу в Чехии
15:57 | 25 октября
Победители выставки "Золотая осень" представят свою продукцию в Саратове
14:50 | 25 октября
В сгоревшем гараже обнаружены тела двух мужчин
13:37 | 25 октября
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодний Лиссабон — 2019
12:48 | 25 октября
Записаться к врачу через портал «ПроДокторов» смогли более миллиона пациентов
12:20 | 25 октября
С декабря вводится новый железнодорожный маршрут в Беларусь
11:18 | 25 октября
Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру
10:21 | 25 октября
Роман Бусаргин назначен заместителем председателя областного правительства
09:11 | 25 октября
На Театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Записаться к врачу через портал «ПроДокторов» смогли более миллиона пациентов

Новости
Записаться к врачу через портал «ПроДокторов» смогли более миллиона пациентов


Интернет-портал «ПроДокторов» позволил записаться к врачу и узнать много полезной информации о специалистах уже более чем миллиону пользователей. Это говорит о высокой степени доверия пациентов к ресурсу, где можно получить бесплатные сведения о клиниках, врачах, графиках работы и стоимости услуг.

Разработчики портала постарались сделать его максимально удобным для пользователей. В интернет-агрегаторе получить необходимые данные можно просто и быстро – нужно лишь составить запрос, указав специалиста, клинику или учреждение и интересующий регион. В перечне специалистов, предложенном сайтом, есть сведения о квалификации врачей, их рейтинге, адресах и графиках приема.

Немаловажная функция интернет-портала «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/) – экспресс-запись к врачу. Нажав на соответствующую кнопку под информацией о каждом выбранном специалисте, пользователь записывается к врачу в выбранное время.

При выборе специалиста пользователь сайта имеет возможность познакомиться с реальными отзывами пациентов, уже побывавших на приеме. Эти отзывы формируют рейтинг, с помощью которого намного легче определиться с выбором врача.