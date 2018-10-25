Записаться к врачу через портал «ПроДокторов» смогли более миллиона пациентов
Интернет-портал «ПроДокторов» позволил записаться к врачу и узнать много полезной информации о специалистах уже более чем миллиону пользователей. Это говорит о высокой степени доверия пациентов к ресурсу, где можно получить бесплатные сведения о клиниках, врачах, графиках работы и стоимости услуг.
Разработчики портала постарались сделать его максимально удобным для пользователей. В интернет-агрегаторе получить необходимые данные можно просто и быстро – нужно лишь составить запрос, указав специалиста, клинику или учреждение и интересующий регион. В перечне специалистов, предложенном сайтом, есть сведения о квалификации врачей, их рейтинге, адресах и графиках приема.
Немаловажная функция интернет-портала «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/) – экспресс-запись к врачу. Нажав на соответствующую кнопку под информацией о каждом выбранном специалисте, пользователь записывается к врачу в выбранное время.
При выборе специалиста пользователь сайта имеет возможность познакомиться с реальными отзывами пациентов, уже побывавших на приеме. Эти отзывы формируют рейтинг, с помощью которого намного легче определиться с выбором врача.